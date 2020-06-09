В Иркутской области разработают программу развития спортивной инфраструктуры образовательных учреждений

В Иркутской области разработают программу развития спортивной инфраструктуры образовательных учреждений. Такое поручение дал сегодня, 9 июня, глава региона Игорь Кобзев руководителю областного министерства образования Елене Апанович во время рабочей поездки в Зиминский район.

- Сейчас в муниципалитетах региона устанавливают физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Такая практика есть. Необходимо, чтобы спортивные сооружения появились во всех образовательных учреждениях области, - отметил врио Губернатора.

Программа будет нацелена на решение двух главных задач: она поможет приобщить детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, а также улучшит материально-техническую базу учреждений образования. К реализации проекта планируется привлечь общественные объединения и некоммерческие организации.

Также глава региона поручил министерству спорта и министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области рассмотреть возможность строительства ФОКа с плавательным бассейном в городе Зима. Проект уже разработан, до 1 июля минспорта Иркутской области сформирует рейтинг объектов, возведение которых начнется в этом году. Игорь Кобзев отметил, что необходимо изучить возможность финансирования строительства данного физкультурно-оздоровительного комплекса за счет федерального бюджета.