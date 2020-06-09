Сроки отключения горячей воды в Иркутске сократили

Ресурсоснабжающие организации Иркутска сократили сроки отключения горячего водоснабжения. Муниципалитет направил письма руководителям теплоснабжающих, теплосетевых и управляющих организаций с просьбой пересмотреть сроки отключения горячего водоснабжения во всех округах в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов.

– Многие горожане соблюдают режим самоизоляции, работают в удаленном формате, находясь дома. Учитывая это, администрация совместно с ресурсоснабжающими организациями проработали вопросы о сокращении длительности проведения ремонта. Несмотря на сжатые сроки, работы будут завершены в должном объеме и отопительный сезон начнется по плану, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Так, сокращены сроки работ на тепловых сетях с ограничением горячего водоснабжения по Октябрьскому району – работы будут завершены 9 июня вместо 11 июня. В Ленинском округе аналогичное работы завершили также раньше срока – 6 июня, а не 8 июня, как планировалось ранее. Кроме того, МУП «Водоканал» принял решение о переносе на более поздний срок отключения холодного водоснабжения в Ленинском округе, которое планировалось с 4 по 6 июня.