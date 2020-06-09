В Иркутске продолжается 4 и 5 этапы реконструкции канализационно-очистных сооружений Правого берега ​

Мэр города Иркутска Руслан Болотов проверил ход реконструкции канализационно-очистных сооружений Правого берега. Сейчас на объекте ведутся 4 и 5 этапы реконструкции, которые предусматривают строительство воздуходувной и иловой насосной станций, блоков вторичных отстойников, аэротенков. Также будут проложены линии электропередач, сети связи, оборудована новая электростанция и подстанция. Готовность различных объектов составляет до 95%. Кроме того, в этом году начнутся работы в рамках 6 этапа.

– На данном этапе реконструкции важно соблюсти весь технологический цикл и выполнить все запланированные работы в срок. Сегодня мы договорились с коллегами, что в сентябре состоится переключение на новые аэротенки, которые сейчас строятся. В целом, реконструкцию КОСов Правого берега должны завершить в течение ближайших трех лет, – отметил Руслан Болотов. – Не менее важная задача – начало разработки проектно-сметной документации по реконструкции левобережных очистных сооружений. Это серьезная задача, и ее требуется решать в ближайшие годы, войдя в профильные национальные проекты.

Проект реализуется за счет бюджетов всех уровней и включает в себя 9 этапов. Строительство новых сетей и модернизация существующих проходит без остановки технологического процесса. После завершения всего комплекса работ мощность очистных сооружений возрастет со 130 до 220 тысяч кубометров в сутки.

Реконструкция КОС Правого берега г. Иркутска ведется с 2016 года в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.». В рамках предыдущих этапов построены здания песколовок, ультрафиолетовой очистки, биореактор, станция блок-фильтров, компрессорная и насосные станции, цех механического обезвоживания, илоуплотнители, проведен монтаж технологических трубопроводов.

Кроме того, администрация города готовит пакет документов по реконструкции КОС Левого берега для вступления в национальный проект «Экология».