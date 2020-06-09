15% москвичей считают, что снимать режим самоизоляции слишком рано

С 9 июня Сергей Собянин отменил режим всеобщей самоизоляции, систему пропусков и график прогулок. Парикмахерским, салонам красоты, фотоателье и ветеринарным клиникам разрешено возобновить работу. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу по заказу газеты «Коммерсантъ» выяснил отношение москвичей к решению мэрии. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения столицы.

15% москвичей считают, что режим самоизоляции отменять еще рано. Типичные доводы: «Признаков снижения заболеваемости не отмечено». 24% уверены, что режим самоизоляции вообще не следовало вводить: «Сотни тысяч людей лишили работы, на долгие годы это скажется». Одобряют решение властей 37% москвичей: «Именно сейчас ситуация позволяет это сделать. Посмотрите на республики Северного Кавказа. Страшная ситуация». 12% респондентов считают, что режим самоизоляции можно было отменить раньше. Столько же затрудняются ответить.

Женщины чуть чаще мужчин одобряют отмену режима самоизоляции с 9 июня (39 и 34% соответственно). Мужчины же чаще говорят о том, что его нужно было отменять раньше (17 и 9%) или не вводить совсем (27 и 24%). С повышением уровня доходов растет число москвичей, которые уверены в том, что ведение режима самоизоляции не было оправдано (19% среди респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. и 32% среди опрошенных, зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц). Одобряющих решение С. Собянина больше всего среди молодежи до 24 лет (50%).