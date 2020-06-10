В городе Зима Иркутской области проработают дополнительные меры по берегоукреплению водозаборного узла

Выработать дополнительные меры по берегоукреплению водозаборного узла на острове Черемуховый куст на реке Оке в городе Зима, сообщают в областной администрации.

Во время рабочей поездки глава региона посетил это гидротехническое сооружение. Работы по укреплению береговой полосы длиной 485 метров проводились в 2017-2018 годах, из областного и местного бюджетов было выделено более 65 млн рублей. Однако в июне прошлого года визуальный осмотр показал, что с момента приемки работ изменился внешний вид берегоукрепительного сооружения, оно имеет видимые дефекты. Это может говорить о несоответствии техническим и защитным требованиям к берегоукрепительным объектам.

Гарантийный срок составляет пять лет со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

- До 20 июня комиссия под руководством мэра Зимы с участием представителей министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, МЧС, проектной и подрядной организаций обследуют сооружение и подготовят предложения по дополнительным мерам берегоукрепления. До 25 июня мы проведем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсудим эти меры с учетом того, что, по прогнозам Гидромета, летом ожидаются обильные осадки. Опыт прошлого года учит нас, что гидротехническим сооружениям нужно уделять пристальное внимание, - сказал Игорь Кобзев.