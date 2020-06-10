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АТБ сообщил режим работы с 11 июня по 1 июля 2020 года

10 июня 2020
В период с 11 июня по 1 июля 2020 года Азиатско-Тихоокеанский Банк работает по следующему режиму:
  • 11 июня 2020 – работа подразделений осуществляется по режиму с уменьшением продолжительности рабочего времени на один час;
  • 12 июня 2020 – нерабочий день;
  • С 13 июня 2020 – рабочие дни по режиму работы отделений (выходной/рабочий день);
  • 24 июня 2020 – нерабочий день;
  • С 25 июня 2020 – рабочие дни по режиму работы подразделений;
  • 1 июля 2020 – нерабочий день.

Уточнить работу отделения можно по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный). Для удобства на сайте Банка опубликована дополнительная информация в разделе «Самое важное сегодня».

Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания будут работать в стандартном режиме.

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Обязательные платежи по кредитам должны производиться вами согласно графику в кредитном договоре. Банк информирует, что в случае отсутствия оплаты по кредитному договору на 13 июня, 25 июня и 2 июля, заемщику будут начислены штрафы за весь период отсутствия оплаты.

Для клиентов со сложностями в обслуживании долга, вызванные распространением коронавирусной инфекции, доступна полная отсрочка платежа на срок до 6 месяцев, либо отсрочка по основному долгу кредита на срок до 9 месяцев (потеря работы; отпуск без сохранения заработной платы; сокращение размера заработной платы; нахождение на вынужденной самоизоляции; заражение COVID-19), либо увеличение срока кредитного договора до 36 месяцев от текущего срока кредитного договора, кроме кредитных карт.

Для вашего удобства банк предлагает воспользоваться приложением АТБ-Мобайл, которое позволит без обращения в Банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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