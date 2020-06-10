Сбербанк, «Азбука Вкуса» и Visa открыли магазин с зоной Take&Go для всех желающих

Сбербанк, розничная сеть «Азбука Вкуса» и международная платежная система Visa сообщают об успешном завершении этапа тестирования и полноценном открытии магазина без касс и продавцов.

Инновационная технология на основе компьютерного зрения пилотировалась на ограниченном количестве клиентов в магазине «Азбука Вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити» (башня «Федерация», Пресненская набережная, 12). С 9 июня зона Take&Go стала доступна всем желающим.

В течение трех недель тестирования магазина без касс было совершено более 200 покупок, благодаря чему удалось завершить калибровку оборудования и внести необходимые для дальнейшей работы магазина улучшения.

Наибольшим спросом у посетителей магазина нового формата пользовались напитки, сэндвичи и молочная продукция. Самым популярным стал греческий йогурт.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Сбербанк активно развивает новые платежные сервисы и инструменты. Совместно с нашими партнерами мы реализовали уникальный для России проект – совершение покупок в формате take&go, который позволит получить совершенно новый клиентский опыт. Уверен, что клиенты по достоинству оценят новую технологию – первые результаты пилота и количество обращений к приложению демонстрируют востребованность данного сервиса».

Сергей Чередников, руководитель проекта Take&Go со стороны «Азбуки Вкуса»:

«Тестирование прошло по плану и мы довольны его результатами. Мы получили активный отклик от тестовой группы, что позволило отработать множество "живых" сценариев взаимодействия с покупателем. Также мы изменили ассортимент и планограмму размещения товаров на полках, улучшили процесс ротации товаров в отделе для обеспечения максимальной свежести представленного ассортимента. Мы видим подтверждение своих предположений, что данная модель доверительных отношений с покупателем работоспособна и востребована, и продолжаем развивать новый для нас формат уже в открытом режиме».

Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России:

«Последние месяцы изменили наши привычки совершать покупки. Многие из нас открыли новые для себя каналы и форматы. Мы видим, как в целом процессы диджиталиции набирают обороты повсеместно, и появление магазина, в котором используется компьютерное зрение, наглядный пример того, как эта тенденция реализуется. Visa поддерживает глобальные и локальные решения, направленные на улучшение потребительского опыта, и приятно отметить, что Россия – один из рынков, где такие решения применяются на практике».

Чтобы воспользоваться сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и зарегистрироваться в нем, привязав к своему аккаунту банковскую карту для оплаты покупок и e-mail, на который будут приходить чеки. Для совершения покупок достаточно на входе в зону Take&Go отсканировать QR-код из мобильного приложения от Сбербанка, взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически.