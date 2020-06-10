Примсоцбанк представил бизнесу новый овердрафт

Примсоцбанк предложил своим постоянным, а также потенциальным клиентам новый вид овердрафта. Главное отличие нового продукта в том, что возникающую задолженность нет необходимости погашать в течение 30 дней.



- Мы считаем, что в кризис такая опция будет как никогда ранее актуальна, - комментирует Клавдия Беккер, начальник кредитного департамента Примсоцбанк, - таким образом, клиентам нужно погасить задолженность к окончанию действия основного договора.



Соглашение о кредитовании расчётного счёта заключается на год. Задолженность урегулируется автоматически, за счёт денежных средств, поступающих на расчётный счёт. Сохранились и все остальные, привлекательные для клиента условия: например, по-прежнему не требуется залоговое обеспечение, а выдача овердрафта осуществляется автоматически при предоставлении платёжного заявления в банк для оплаты. Лимит овердрафта пересчитывается банком в начале каждого месяца на основании анализа поступлений денежных средств на счёт заёмщика и может вырасти при увеличении финансовых потоков клиента, обслуживаемых банком. Причём, новые клиенты банка тоже не останутся в стороне: они смогут сразу рассчитывать на существенный лимит овердрафта: на период перехода на обслуживание в банк, как всегда доступна услуга «Овертайм». Она позволяет в течении первых месяцев рассчитывать лимит овердрафта, учитывая денежные потоки клиента в других банках.



Напомним, овердрафт – это удобная и востребованная услуга, которая позволяет осуществлять платежи при отсутствии собственных средств на расчётном счёте, а новый овердрафт «Премиум» Примсоцбанка позволяет бизнесу более оптимально использовать собственные и заёмные средства, ускоряя расчёты.



Подробную информацию о кредитовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вы всегда можете в отделениях Банка, а также на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.