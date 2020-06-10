"Солид банк" сообщил об изменении режима работы касс в иркутском офисе

АО "Солид банк" сообщает об изменении режима работы касс офисав г. Иркутск:
С 8 июня вводятся два технических перерыва (проветривание):
- с 14-00 до 14-30
- с 16-00 до 16-30
Данные перерывы относятся только к кассам.
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Новости
"Солид банк" сообщил об изменении режима работы касс в иркутском офисе10 июня 2020
АО "Солид банк" сообщает об изменении режима работы касс офисав г. Иркутск:
С 8 июня вводятся два технических перерыва (проветривание):
Данные перерывы относятся только к кассам.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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