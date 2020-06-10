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"Солид банк" сообщил об изменении режима работы касс в иркутском офисе

10 июня 2020

АО "Солид банк" сообщает об изменении режима работы касс офисав г. Иркутск:

С 8 июня вводятся два технических перерыва (проветривание):

  • с 14-00 до 14-30                    
  • с 16-00 до 16-30 

Данные перерывы относятся только к кассам.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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