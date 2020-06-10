Упрдор «Прибайкалье» сдали первый объект в сезоне раньше на три месяца

На 10-километровом участке трассы Р-255 в Зиминском районе Иркутской области закончены работы по устройству слоёв износа, сообщают в организации.

Всего за дорожно-строительный сезон 2020 года по госзаказу ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в Иркутской области защитят слоями износа 112 км федеральной сети автодорог.

Объект принял лично начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет. С опережением графика на три месяца на км 1636 – км 1646 федеральной автодороги «Сибирь» подрядной организацией уложен выравнивающий слой асфальтобетона, защитный слой из битумоминеральной смеси, отсыпаны обочины, восстановлены дорожные знаки, нанесена разметка.