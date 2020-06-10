За неделю в Росреестре Иркутской области обработано более 7,6 тыс. заявлений

Количество заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде, поступивших в Управление Росреестра по Иркутской области за неделю с 1 по 5 июня, составило 2 329, сообщают в ведомстве.

Всего за этот период ведомством было обработано 7 625 заявлений. Это практически сопоставимо с показателями последней недели мая, когда количество обработанных заявлений составило 7 943.

В среднем доля электронных пакетов от общего числа поступивших заявлений за неделю составила 34%. Это почти в два раза превышает показатели прошлого года, когда доля электронных заявлений в среднем составляла 19% от общего числа.

Число поданных заявлений на регистрацию ипотеки на минувшей неделе составило 607, из них 145 - в электронном виде.

Также за неделю в Управление Росреестра по Иркутской области поступило на регистрацию 79 договоров долевого участия (ДДУ), из которых 30 - в электронном виде.