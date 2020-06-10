Прошлой ночью пять человек спасли на пожаре в Иркутске

В третьем часу ночи жители четырехэтажного дома на Баррикад заметили дым в подъезде, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

На момент прибытия первых пожарных расчётов в подъезде многоквартирного дома, на третьем этаже, стоял густой дым. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. Звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств были спасены ещё 5 человек.

Горела квартира на третьем этаже. Хозяин квартиры находился на месте.

Пожар произошёл в ванной комнате от розетки, затем огонь перешёл на потолок. Чтобы ликвидировать возможное распространение огня на другие квартиры, огнеборцам пришлось вскрыть потолочное перекрытие между третьим и четвертым этажами на площади около 30 квадратных метров. Через час пожар был потушен.

- Пожар произошёл в результате короткого замыкания электропроводки из-за включенной в розетку стиральной машины. Включенный электроприбор находился без присмотра, в результате чего возгорание было обнаружено хозяином квартиры поздно, когда огонь уже начал распространяться. Обстоятельства пожара в настоящее время устанавливаются», - говорит заместитель главного государственного инспектора города Иркутска по пожарному надзору Игорь Калинин.

Всего в Иркутской области с начала года произошло 3632 пожара, на которых спасено 569 человек. 151 пожар зарегистрирован в городе Иркутске. На пожарах в областном центре спасено 267 человек.