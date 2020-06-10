На ВСЖД появится новый пригородный маршрут

Пригородные маршруты появятся в районах населенных пунктов Мамоны, Максимовщина и Смоленщина, сообщают в областной администрации.

– Конечно, в этот маршрут можно увязать Ангарск и Шелехов, новые посёлки. Утром жители могут легко уезжать на работу в Иркутск, вечером – возвращаться домой без пробок, – отметил Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности губернатора поручил подготовить обращение к мэру Иркутска Руслану Болотову с поручением просчитать экономику и логистику данного проекта.

– Это надо сделать быстро, чтобы включить в проект социально-экономического развития Стратегии развития Иркутской области до 2036 года, – сказал глава региона.

Кроме этого, на рабочем совещании обсудили вопросы экономики и развития Байкальской пассажирской пригородной компании, железнодорожного узла станции Зима. Железнодорожники предложили отменить ограничения для льготных поездок на пригородном транспорте студентам и школьникам, которые в 2016 году ввели, ориентируясь на прожиточный минимум.

– Все предложения мы рассмотрим в рамках заседаний Правительства региона. Конечно, пойдем навстречу, потому что это в интересах жителей Зимы и Иркутской области, – подвел итог встречи Игорь Кобзев.