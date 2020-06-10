Новый рекорд: в Приангарье 240 заболевших коронавирусом за последние сутки

10 июня в Иркутской области подтверждены 240 новых случаев коронавируса - это максимальный суточный прирост за весь период эпидемии, всего в регионе 3265 заболевших. Ситуация c COVID-19 в регионе остается сложной, темпы прироста новых случаев держатся на очень высоком уровне – 7,3%.

Среди заболевших за последние сутки 83 вахтовика, всего – 1330, 29 из них находятся в тяжелой форме, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 2493 человек, из них 240 за последние сутки. Выздоровели 977 человек, 69 за последние сутки.

Сегодня зарегистрировано еще три смерти, в общей сложности скончались 35 человек: 17 (+2) от COVID-19, 18 (+1) от заболеваний, не связанных с вирусом.