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Новый рекорд: в Приангарье 240 заболевших коронавирусом за последние сутки

10 июня 2020

10 июня в Иркутской области подтверждены 240 новых случаев коронавируса - это максимальный суточный прирост за весь период эпидемии, всего в регионе 3265 заболевших. Ситуация c COVID-19 в регионе остается сложной, темпы прироста новых случаев держатся на очень высоком уровне – 7,3%.

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Среди заболевших за последние сутки 83 вахтовика, всего – 1330, 29 из них находятся в тяжелой форме, сообщает оперативный штаб.

Госпитализированы в регионе 2493 человек, из них 240 за последние сутки.  Выздоровели 977 человек, 69 за последние сутки. 

Сегодня зарегистрировано еще три смерти, в общей сложности скончались 35 человек: 17 (+2) от COVID-19, 18 (+1) от заболеваний, не связанных с вирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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