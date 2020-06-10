С начал июня средний чек россиян вырос на 5,5%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 1 по 7 июня объем повседневных расходов в России вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4691 рубль, что на 5,5% больше, чем неделей ранее.

На неделе с 1 по 7 июня объем повседневных расходов типичной российской семьи вырос и достиг отметки в 4691 рубль. Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 246 рублей больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 498 рублей или на 11,9%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 1 по 7 июня оказались выше среднего значения на 229 рублей или 5,1%.

После снятия части карантинных мер расходы россиян начали существенно расти. Вероятнее всего, рост еще сильнее ускорится после окончательного снятия ограничений в середине июня.