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В Иркутске прошел автопробег, посвящённый 206-ой годовщине основания пожарной охраны

10 июня 2020

В колонне присутствовали как современные автомобили, так и раритетные мотоциклы, и автоцистерны, сообщают в областной администрации.

- Сегодня пожарная охрана это составляющая системы РСЧС, основное подразделение системы МЧС. Народ вам доверяет и верит. Желаю всем вам крепкого здоровья, продвижения по службе, добра, мира, благополучия вам, вашим семьям и хорошего настроения. Спасибо вам за службу, - поблагодарил пожарных Игорь Кобзев.  

История пожарной охраны Иркутской области началась в 1814 году. Тогда генерал-губернатор Николай Иванович Трескин издал положение «О содержании пожарной части в губернском городе Иркутске». До этого момента тушением пожаров в городе занимались казаки, военные части и обычные жители.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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