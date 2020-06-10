Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября

Основанием для проведения выборов стал досрочный уход бывшего губернатора Приангарья – Сергея Левченко, сообщают в пресс-службе ЗС.

Депутат Илья Сумароков спросил, почему выборы считаются досрочными, если они пройдут в единый день голосования. Председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виктор Побойкин пояснил, что досрочными они считаются по основанию их проведения – в связи с досрочной отставкой бывшего губернатора Сергея Левченко.

Пять депутатов от фракции КПРФ – Андрей Левченко, Сергей Бренюк, Анатолий Обухов, Андрей Андреев и Светлана Шевченко – внесли поправки к постановлению, предложив исключить из его текста упоминание досрочного голосования.

Депутат Антон Романов отметил, что выборы будут считаться досрочными в любом случае, даже если Законодательное Собрание примет другое решение, поскольку это установлено федеральным законодательством. Однако в случае принятия Законодательным Собранием решения, противоречащего федеральному законодательству, оно может быть оспорено в суде. В связи с этим он призвал парламентариев голосовать объективно.

Профессор, доктор юридических наук Сергей Шишкин, присутствовавший на сессии, пояснил, что правовое наполнение очередных и досрочных выборов отличается. В частности, федеральным законодательством запрещается принимать участие в досрочных выборах лицу, которое досрочно закончило свои полномочия на данной должности, что и стало причиной назначения этих выборов.