В честь празднования Дня России волонтеры Иркутской области раздадут 12 тысяч лент

Волонтеры акции «Мы вместе» на этой неделе доставляют ленты вместе с заявками, поступающими на горячую линию, а также их будут раздавать в общественных местах, сообщают в областной администрации.

В мероприятии принимают участие волонтеры всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», волонтеры Победы, представители «Молодёжки ОНФ», бойцы Российских студенческих отрядов и сотрудники отделов по делам молодёжи из 42 территорий Приангарья. Об этом рассказали в министерстве по молодежной политике региона.