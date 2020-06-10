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В честь празднования Дня России волонтеры Иркутской области раздадут 12 тысяч лент

10 июня 2020

Волонтеры акции «Мы вместе» на этой неделе доставляют ленты вместе с заявками, поступающими на горячую линию, а также их будут раздавать в общественных местах, сообщают в областной администрации.

В мероприятии принимают участие волонтеры всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», волонтеры Победы, представители «Молодёжки ОНФ», бойцы Российских студенческих отрядов и сотрудники отделов по делам молодёжи из 42 территорий Приангарья. Об этом рассказали в министерстве по молодежной политике региона.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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