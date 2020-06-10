Значительная часть мероприятий в честь Дня России в Иркутской области пройдет онлайн

В организации праздничных мероприятий задействованы все областные профильные учреждения, сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

- Значительная часть праздничных мероприятий в честь Дня России пройдёт в режиме онлайн. Но есть и исключения. Так, жители Иркутской области могут принять участие во Всероссийской акции «Окна России» и разместить триколор в окнах своих домов, - сказал Руслан Дячук.

В рамках Всероссийской акции #РусскиеРифмы участникам предлагают вспомнить творчество русских поэтов: прочесть стихи или их отрывки, записать это на видео и опубликовать ролик в социальных сетях с хэштегом #РусскиеРифмы. К акции уже присоединились артисты музыкального театра им. Н.М. Загурского, театра юного зрителя им. А. Вампилова и Черемховского драматического театра имени В.П. Гуркина, специалисты Дома народного творчества, Дома литераторов, областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина и учащиеся музыкального колледжа им. Ф. Шопена.

Праздничный концерт ко Дню России подготовили артисты Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского. Запись концерта состоялась 5 июня в пустом зале.

Солисты соблюдали все рекомендуемые меры предосторожности. Видеосъёмку и монтаж осуществлял Иркутский областной кинофонд. Трансляция записи концерта состоится 12 июня в 20:00 на телеканале «Аист», а также на ютуб-канале музтеатра 12 и 13 июня. Кроме того, на ютуб-канале и в социальных сетях учреждения будут размещены стихи и песни в исполнении воспитанников Детского музыкального театра «Стрекоза», а также отрывки из спектаклей, посвященные России.

Солисты Иркутской областной филармонии подготовили два музыкальных ролика. Вероника Леонова исполнила песню «У России небо синее», Мунко Батомункуев – «Зачарованная даль». Видеоклип на песню «Небо славян» группы «Алиса», сняли солисты Театра пилигримов.

Иркутский областной колледж культуры проводит онлайн-флешмоб «Россия в объективе», где необходимо опубликовать в соцсетях фото любимых мест страны и рассказать, почему они дороги участникам.

В Иркутской областной детской библиотеке им. Марка Сергеева День России отметят онлайн-мероприятиями, которые будут опубликованы на сайте библиотеки iodb.ru и в читательской группе ВКонтакте.

Там состоится онлайн-акция «Родины свет»: читаем стихи иркутского поэта Анатолия Горбунова». В рамках проекта «Мы живём в России», рассказывающем о коренных народах Сибири, будет представлено слайд-путешествие «В ладонях Саянских гор: история, традиции, культура тофалар» о жизни уникального самобытного народа, проживающего в горном районе Иркутской области.

С полным списком мероприятий, приуроченных ко Дню России, можно ознакомиться на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области.