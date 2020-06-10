Средний размер кредитов наличными в Иркутской области в мае упал на 5%

В мае объем выданных кредитов наличными в Приангарье составил 4 млрд рублей, сообщают в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

По предварительным данным ОКБ, банки в мае 2020 года выдали 770 тысяч нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными) на общую сумму 217 млрд рублей.

По сравнению с апрелем (665 тыс. кредитов) количество выдач несколько выросло, а объем кредитования при этом не изменился. Произошло это из-за снижения среднего размера выдаваемых кредитов с 328 тыс. рублей до 282 тыс. рублей.

- Резкое снижение среднего размера кредитов наличными может быть обусловлено двумя факторами. Во-первых, большое влияние оказало сокращение доли кредитов на сумму свыше 1 млн рублей, в том числе особо крупных, которые заемщики до снижения деловой активности могли в действительности брать на развитие бизнеса под видом потребительских кредитов. Во-вторых, банки скорректировали свои кредитные политики – они учитывают то обстоятельство, что реальные доходы населения существенно снизились и заемщики уже не могут нести столь же высокую кредитную нагрузку, - говорит Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.