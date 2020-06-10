Регулярно занимаются спортом 27% россиян

Согласно данным ВЦИОМ, россияне чаще оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное.

Хорошие оценки своему здоровью дали 39% россиян, чаще молодые люди 18-24 лет (56%) и 25-34 лет (67%), а также среднего возраста 35-44 лет (53%). Как удовлетворительное свое здоровье охарактеризовали 51% россиян, чаще в возрасте 45-49 лет — 61%.

В этом году проходили диспансеризацию 16% наших соотечественников, а в течение последних трех лет — 44%. Сообщили, что никогда не проходили диспансеризацию, 21% россиян.

С различной частотой занимаются физкультурой, спортом 75% россиян. О регулярных занятиях сообщили 27%, чаще молодые люди 25-34 лет (32%). Время от времени выполняют упражнения 27%, чаще молодежь 18-24 лет (41%). Также каждый пятый очень редко занимается спортом или физкультурой (22%).

Самоизоляция не сказалась на вредных привычках россиян. Курят 28% наших соотечественников, для сравнения — в прошлом году были подвержены пагубной привычке 29% сограждан. Причем 17% выкуривают в день пачку сигарет или больше. Каждый пятый курил раньше, но бросил эту привычку (19%). Никогда не курили 52% наших соотечественников.

Об употреблении алкогольных напитков сообщают 63% россиян, при этом каждый четвертый употребляет алкоголь реже, чем раз в месяц (24%). Раз в месяц выпивают 16%, два-три раза — 17%. Утверждают, что не пьют алкоголь вовсе, 37% россиян, в прошлом году доля непьющих составляла 33%.

За своим питанием следит более половины россиян (60%), почти столько же сообщали о правильном питании в прошлом году — 59%. Соблюдают диету, назначенную врачом, 7%, а 15% придерживаются диеты, выбранной самостоятельно. Стараются есть здоровую пищу 38% наших соотечественников. Также каждый пятый (21%) сообщает, что ест все, что захочется, и не имеет проблем со здоровьем, а 17% говорят, что едят то, что могут себе позволить.

При выборе продуктов питания россияне ориентируются в первую очередь на их цену — 52%. Также наши соотечественники руководствуются качеством продуктов (49%) и их свежестью (46%). Каждый пятый обращает внимание на вкусовые качества продуктов питания (22%), а также на их пользу (19%) и экологичность (18%).

С мнением, что вкусная еда не бывает полезной, более половины россиян не согласны (60%), чаще молодые люди 18-24 лет (70%). Могут отнести себя к гурманам 16% наших соотечественников, преимущественно 35-44 лет (21%).

С переходом в режим самоизоляции большинство россиян не изменили свое пищевое поведение. Так, только 6% сообщили, что стали есть более здоровую пищу, а 11% — напротив, стали позволять себе больше вредной еды. У 82% россиян изменений в качестве потребляемой пищи не произошло. Размер порций потребляемой пищи увеличили 3% россиян, сократили — 19%.

Едят в том же объеме, что и до самоизоляции, 77% россиян. Более регулярно стали питаться 11% наших соотечественников, почти столько же, напротив, стали есть менее регулярно (12%). У 70% регулярность приемов пищи не изменилась. Стали чаще есть домашнюю еду 26% россиян, а 70% сообщили, что изменений не произошло.

Более половины россиян употребляют те же продукты, что и до самоизоляции (64%). Каждый десятый стал чаще есть овощи и фрукты (11%).