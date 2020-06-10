Новое здание Усть-Ордынской Национальной библиотеки сдут в эксплуатацию в конце 2020 года

Библиотека будет располагаться в трехэтажном здании общей площадью 3,5 тыс. кв. метров. Строители приступили к возведению верхнего этажа. Объект строится за счет средств областного бюджета, сообщают в областной администрации.

Как доложили главе округа подрядчики, в настоящее время ведутся работы по наружным сетям, через две недели будет готов каркас всего здания. Затем начнутся внутренние отделочные работы и проведение инженерных сетей.

– В новом здании, кроме библиотеки, также будут располагаться Усть-Ордынский Национальный Центр народного творчества и Усть-Ордынский Национальный Центр художественных народных промыслов, которые в настоящий момент находятся в приспособленных помещениях. Эти три учреждения культуры предоставляют жителям услуги по культурно-досуговой, библиотечной деятельности, а также услуги в сфере декоративно-прикладного творчества, художественных народных промыслов и ремесел, - рассказал Анатолий Прокопьев.

В новом здании будут созданы все условия для эффективной творческой работы трех областных государственных бюджетных учреждений. На первом этаже - конференц-зал на 100 мест, просторные читальные залы для детей и взрослых с современными информационными технологиями. Будут созданы зоны для открытого доступа книжного фонда – это невозможно было сделать в старом тесном помещении библиотеки.

Для двух других учреждений культуры предусмотрены керамическая, швейная, ювелирная мастерские и отдельная мастерская по работе с деревом. Кроме того, в здании будут располагаться студия звукозаписи и хореографический зал.