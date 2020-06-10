110 человек в Иркутске заболели коронавирусом 10 июня

Рекордное количество новых случаев коронавируса 10 июня зафиксированы в Иркутской области – 240, из них почти половина (110) – в Иркутске. На втором месте традиционно – Усть-Кут, где находится второй очаг по численности заболевших в регионе, там продолжают выявлять случаи заражения среди вахтовиков, за последние сутки – 49 заболевших, всего – 794. На третьем месте – новое имя – Эхирит-Булагатский район, где зафиксирована новая вспышка коронавируса в регионе: количество заболевших увеличилось за день на 40% до 75 человек, при этом все заражения происходят через контакты внутри региона.

Также 17 новых случаев подтверждены в Братске, шесть – в Аларском районе, по четыре – в Бодайбо, Иркутском и Осинском районах. Об этом свидетельствует карта распространения на 10 июня.

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

Иркутск – 1434 Усть-Кут – 794 Иркутский район – 327 Бодайбо – 269 Братск – 158.

Всего в регионе выявлены 3505 случаев коронавируса, суточные темпы прироста находятся на высоком уровне – 7,7%. Пока ситуацию с инфекцией в регионе не удается стабилизировать.