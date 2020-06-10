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Строительство модульного медицинского центра в Братске идет полным ходом

10 июня 2020

Строительство мед центра проводится полостью на средства компании РУСАЛ, сообщает Братская студия телевидения.

- В настоящий момент у нас заармированно 49 из 70 тонн армокаркасов. На завтра у нас в планах - выйти на бетонирование плиты, - говорит представитель инвестора Алексей Тюнин.

Для борьбы с пандемией внутри медучреждения поставят биобоксы с автономной вентиляцией. Лечебница сможет принять 30 пациентов, а при необходимости его расширят до 90 мест. 

- Практически все торги на работы сыграны, договоры подписаны на строительные и инфраструктурные работы: канализация, электрика, проект у нас есть, - сообщил  управляющий директор БрАЗа компании РУСАЛ Евгений Зенкин

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На строительной площадке работают сразу три подрядные организации. Возведение нового объекта здравоохранения находится на контроле у главы города.

- Немного мешают дожди, но строительные материалы, комплектующие сегодня, все в наличии. До конца лета, это конец августа – начало сентября, госпиталь должен быть построен, оснащён и сдан в эксплуатацию, - сказал мэр Братска Сергей Серебренников.

Также медучреждения появятся в Шелехове и Тайшете. К их строительству уже приступили. Договоренность о возведении лечебных учреждений была достигнута в конце марта между исполняющим обязанности Губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и российским промышленником и меценатом Олегом Дерипаской.

Здания возводятся на территории Братской городской больницы №5, Тайшетской центральной районной больницы, а также больничного городка г. Шелехова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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