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С ресторанного и гостиничного бизнеса Приангарья могут снять ограничения

10 июня 2020

Ситуация, которая сложилась в экономике из-за пандемии коронавирусной инфекции, нанесла серьезный удар по индустрии гостеприимства Иркутской области, сообщают в областной администрации.

- Эти несколько месяцев стали для отрасли тяжелым испытанием. Мы понимаем, в каком положении оказались сегодня представители ресторанного и гостиничного бизнеса из-за введенных в области ограничений, - отметил глава региона.  

Однако показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией пока не снижаются.

Стопроцентная отмена ограничительных мер может спровоцировать вторую волну, поэтому действовать необходимо осторожно. В настоящее время полное возобновление деятельности предприятий гостинично-ресторанного бизнеса невозможно - таково требование Роспотребнадзора. 

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь и  уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Капитонов отметили, что представители данных отраслей бизнеса все чаще обращаются с просьбой о снятии ряда ограничительных мер. Принявшие участие в мероприятии предприниматели внесли ряд предложений о подготовке объектов ресторанного и гостиничного бизнеса к приему посетителей.   

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- Необходимо разработать четкий план мер по выходу из режима ограничений. В том числе учесть возможную перегрузку учреждений здравоохранения, а также предусмотреть возможность тестирования туристов. Требования санитарного контроля должны быть ужесточены, - сказал Игорь Кобзев. – В течение десяти дней мы должны вместе найти конструктивное решение проблемы. 

Один из вариантов выхода из режима ограничений – зонирование территорий.

Сейчас специалисты определяют красные, жёлтые и зеленые зоны распространения коронавируса. В каждой зоне ограничительные меры будут применяться  в зависимости от эпидобстановки. Не исключено, что в некоторых районах они могут быть полностью сняты раньше, чем в целом по области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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