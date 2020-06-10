С ресторанного и гостиничного бизнеса Приангарья могут снять ограничения

Ситуация, которая сложилась в экономике из-за пандемии коронавирусной инфекции, нанесла серьезный удар по индустрии гостеприимства Иркутской области, сообщают в областной администрации.

- Эти несколько месяцев стали для отрасли тяжелым испытанием. Мы понимаем, в каком положении оказались сегодня представители ресторанного и гостиничного бизнеса из-за введенных в области ограничений, - отметил глава региона.

Однако показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией пока не снижаются.

Стопроцентная отмена ограничительных мер может спровоцировать вторую волну, поэтому действовать необходимо осторожно. В настоящее время полное возобновление деятельности предприятий гостинично-ресторанного бизнеса невозможно - таково требование Роспотребнадзора.

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Капитонов отметили, что представители данных отраслей бизнеса все чаще обращаются с просьбой о снятии ряда ограничительных мер. Принявшие участие в мероприятии предприниматели внесли ряд предложений о подготовке объектов ресторанного и гостиничного бизнеса к приему посетителей.

- Необходимо разработать четкий план мер по выходу из режима ограничений. В том числе учесть возможную перегрузку учреждений здравоохранения, а также предусмотреть возможность тестирования туристов. Требования санитарного контроля должны быть ужесточены, - сказал Игорь Кобзев. – В течение десяти дней мы должны вместе найти конструктивное решение проблемы.

Один из вариантов выхода из режима ограничений – зонирование территорий.

Сейчас специалисты определяют красные, жёлтые и зеленые зоны распространения коронавируса. В каждой зоне ограничительные меры будут применяться в зависимости от эпидобстановки. Не исключено, что в некоторых районах они могут быть полностью сняты раньше, чем в целом по области.