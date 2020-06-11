В Усть-Куте построят котельную на биотопливе

В поселке Бирюсинка города Усть-Кут Иркутской области летом начнется строительство котельной на биотопливе, сообщает RosTender.info.

Министерство по регулированию контрактной системы Иркутской области объявило тендер по выбору подрядчика для создания котельной. С победителем готовы заключить контракт на 301,8 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета и бюджета Иркутской области. Итоги тендера планируют подвести 22 июня.

Мощность котельной по проекту составляет 23 МВт, размеры здания - 56 на 30 метров. Предполагается, что котельная, которую разместят около дома №22 по улицу Азовского, 22, будет работать на древесных отходах. Согласно условиям контракта, котельную должны сдать к 30 ноября 2021 года.