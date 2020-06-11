Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей в счет долгов

Сразу несколько клиентов Сбербанка пожаловались на списание единовременных выплат на детей в счет долгов. На жалобы, появляющиеся в интернете, обратило внимание издание Banki.ru. Выплаты в 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет были установлены властями для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

«5 июня 2020 года я обратилась в отделение Сбербанка уточнить, не перевел ли Пенсионный фонд единоразовое пособие на моих детей по 10 тыс. руб. <…> Оператор сказала, что деньги пришли на счет, но она мне их не выдаст. Причиной назвала то, что два года назад в 2018 году я была признана банкротом»,— приводит Banki.ru одно из сообщений, оставленных на форуме «Народный рейтинг».

Как уточнили “Ъ” в Сбербанке, клиентские кейсы, по которым присланы запросы, не являются системными. «По каждому из них проводится проверка и клиентам предоставляется ответ. В Сбербанке существует система идентификации социальных выплат, направленных на поддержку населения в условиях пандемии. Эта система обеспечивает корректное исполнение взысканий по судебному производству»,— сообщили в банке.