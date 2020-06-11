Инвитро запускает новый тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2

В Сибири технологию используют только в Томске и Новосибирске, в Иркутске его сделать невозможно, сообщили SIA.RU в компании.

Тест можно будет провести с 10 июня. Как говорят в Инвитро, исследование позволит определить наличие в сыворотке крови специфических антител к вирусу SARS-COV-2. Тест будет проводиться на определение антител класса IgG методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА).

Срок исполнения составит от 1 рабочего дня, срочное исследование займет 4 часа. Стоить тест будет 1 500 рублей в зависимости от прайс-листа медицинского офиса. Взятие биоматериала оплачивается отдельно.

IgM и IgG – это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. IgM вырабатываются в самом начале заболевания и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании - текущей инфекции. IgG появляются когда человек преодолел инфекцию, и остаются достаточно долго после болезни. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете.

Тест позволяет оценить коллективный иммунитет населения нашей страны к COVID-19. Пройти его может любой, кто желает как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к новой коронавирусной инфекции и при этом не имеет симптомов заболевания и контактов с инфекцией.

Полученные результаты могут служить не только для определения антительного иммунного ответа у конкретного человека, но и для оценки количества переболевших в разных группах населения. Тест на антитела методом иммуноферментного анализа крови (ИФА) еще и определяет титр – количество выявленных антител.

Экспресс-тест выявляет наличие или отсутствие антител. Для исследования используется капиллярная или венозная кровь.