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Аварийный комиссар в Иркутске в среднем зарабатывает 35 тыс. рублей в месяц

11 июня 2020

Так, по данным Superjob, Аварийный комиссар в этом городе в среднем получает 35 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге   на 49 000 рублей в месяц. 

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 36 000 рублей, в Екатеринбурге – 40 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 37 000 рублей, в Челябинске – 35 000 рублей, в Омске – 32 000 рублей в месяц. 

У представителя этой профессии в Красноярске средняя зарплата составляет 35 000 рублей в месяц. В Чите – 37 000 рублей, в Улан-Удэ – 32 000 рублей в месяц. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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