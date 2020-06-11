В Приангарье проходит Всероссийский марафон #ОставайсяДонором

Организаторами акции выступили «Молодежка ОНФ» и служба крови ФМБА России, марафон продлится неделю, сообщают в областной администрации.

- Для нас всегда важна каждая донация, а в период режима самоизоляции, когда появляется дефицит крови, подобные акции помогают увеличить ее запас, − отметил главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин.

В связи с эпидемиологической ситуацией на станции организована система предварительной записи через портал Госуслуги, все специалисты работают, соблюдая требования индивидуальной безопасности.

10 июня в Иркутске сдали кровь порядка пятидесяти человек.

В рамках акции они получили сувениры и специальные значки, на которых указана группа крови. Всего же в Иркутской области в день сдают кровь от 100 до 140 человек.