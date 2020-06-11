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В Приангарье проходит Всероссийский марафон #ОставайсяДонором

11 июня 2020

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Организаторами акции выступили «Молодежка ОНФ» и служба крови ФМБА России, марафон продлится неделю, сообщают в областной администрации.

- Для нас всегда важна каждая донация, а в период режима самоизоляции, когда появляется дефицит крови, подобные акции помогают увеличить ее запас, − отметил главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин. 

В связи с эпидемиологической ситуацией на станции организована система предварительной записи через портал Госуслуги, все специалисты работают, соблюдая требования индивидуальной безопасности. 

10 июня в Иркутске сдали кровь порядка пятидесяти человек.

В рамках акции они получили сувениры и специальные значки, на которых указана группа крови. Всего же в Иркутской области в день сдают кровь от 100 до 140 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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