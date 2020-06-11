Администрация Иркутска проверила ход ремонта на улице Сибирских Партизан

К ремонту одной из центральных улиц Ленинского округа приступили 27 апреля. По проекту на улице уложат новый асфальт, бордюрный камень, установят ограждения и обустроят тротуары. На данный момент работы идут по графику, без отставаний. Ремонт должен быть окончен 30 августа, сообщают в городской мэрии.

– При ремонте дорог в Иркутске применяется комплексный подход. Сначала на объект заходят ресурсоснабжающие организации, проводят замену коммуникаций. После этого подрядчик приступает к укладке асфальта и благоустройству, – отметил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. – Такие выезды – часть системной работы, которую мы начали с депутатским корпусом. Мы намерены совместно посетить каждый округ города. По результатам будут определены ключевые задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие годы.

Также участники выезда осмотрели здание Дома детского творчества №5, расположенного на улице Просвещения. Как рассказал директор учреждения, депутат Думы Иркутска Сергей Золотухин, Дом творчества посещают 383 ребенка, они занимаются в различных секциях и кружках. Здание построено более ста лет назад, и сейчас остро стоит вопрос о строительстве нового объекта.

– В 2019 году был выполнен проект нового Дома творчества, в нем предусмотрены: актовый зал на 250 мест, спортивный зал с трибунами для проведения соревнований, кабинеты технической направленности, робототехники, ИЗО, хореографии и другие. Предварительная стоимость объекта оценивается в 450 миллионов рублей. Необходима совместная работа муниципалитета, депутатов Думы города, Законодательного собрания и Правительства Иркутской области, чтобы реализовать этот проект, – добавил Сергей Золотухин.

По итогам выезда Руслан Болотов поручил в этом году обустроить дополнительные парковочные места рядом с Домом творчества. А также активизировать работу по проектной документации на строительство нового Дома творчества. Это позволит включить объект в профильные областные программы.