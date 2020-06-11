И снова 200: число заболевших коронавирусом в Приангарье приближается к 4 тысячам

Несмотря на то что, в России ситуация с COVID-19 стабилизировалась, и многие регионы идут по пути снятия ограничений, в Иркутской области становится только всё хуже. Темпы прироста новых случаев в регионе держатся в течение всей недели на очень высоком уровне – 5,0-7,3% за сутки.

11 июня в Иркутской области подтверждены 214 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 3719 заболевших, суточные темпы прироста – 6,1%, сообщает оперативный штаб. Если ситуация не стабилизируется, то у Приангарья есть все шансы в праздничные дни июня перешагнуть отметку в 4 тысячи больных.

Госпитализированы в регионе 2668 человека, из них 214 за последние сутки. Выздоровели 1015 человек, 38 за последние сутки. Среди заболевших за последние сутки 63 вахтовика, всего – 1393, 29 из них находятся в тяжелой форме

Сегодня зарегистрирована еще одна смерть, в общей сложности скончались 36 человек: 17 от COVID-19, 19 (+1) от заболеваний, не связанных с вирусом.

Для сравнения: по данным на 10 июня, в соседнем Красноярском крае – 5791 заболевших (+174), в Бурятии – 1956 (+79).