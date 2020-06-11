Критерии для освобождения от налогов теперь можно узнать через сервис ФНС

ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года, сообщают в ведомстве.
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На странице сервиса достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения. После чего сервис выведет информацию о платежах за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик.
Категории налогоплательщиков, которые могут воспользоваться такой мерой поддержки, установлены статьей 2 Федерального закона от 08.06.2020 №172. Эта мера распространяется, в том числе, на занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций - субъектов МСП.