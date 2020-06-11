В ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» рассказали о зонах отдыха, для которых нужно разрешение

В преддверии трёх выходных дней, многие жители Иркутской области и не гости наверняка планирут свой отдых "на природе". Есть важный нюанс, о котором стоит позаботиться заранее: легальность присутствия на особо охраняемых природных территориях, сообщают в организации.

Если вы планируете провести предстоящие выходные на лоне природы и уже определились с местом, проверьте: не является ли выбранная местность, особо охраняемой природной территорией. Если это так, то на её посещение потребуется получение разрешения.

К примеру, границы Прибайкальского национального парка можно увидеть на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра. (В меню выбрать пункт «слои», поставить отметку в строке «зоны и территории», приблизить интересующий участок)

Процедура получения разрешения предусматривает разные варианты: оформить необходимый документ можно в лесничестве или визит-центре, а также в дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» или по электронной почте.

Напоминаем, что разрешения выдаются на основании действующего суточного прогноза класса пожарной опасности.

Если он составляет три пункта и выше (по пятибалльной школе), то выход в лес запрещён. Соблюдение этого закона контролируют не только сотрудники охраны ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», но и представители муниципалитетов, полиции, МЧС и Росгвардии.

Уточнить интересующую вас информацию, можно по телефону 8 800 302 04 58 (бесплатно), и в социальных сетях (Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм) на официальных страничках учреждения.