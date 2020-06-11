Пандемия и онлайн-торговля: как «Слата» меняет работу интернет-магазина

Переход на самоизоляцию в конце марта бросил большой вызов онлайн-торговле. В интернет-магазине «Слата» только за первую неделю, с 30 марта по 5 апреля, поступило более 3000 заявок, ранее ровно столько составлял месячный объем заказов. Спрос увеличивался лавинообразно: c каждой последующей неделей рост происходил на 1500-1600 заявок. В компании рассказали, как удалось справиться с ситуацией в короткие сроки, как была изменена и перестроена работа online-продаж, какие новинки ждут покупателей в ближайшее время.

Время обработки сократили, новые точки открыли

В первую неделю апреля компания открыла два dark store на базе розничных магазинов, увеличила количество сборщиков и доставщиков заказов, что позволило существенно сократить время отработки заказа.

– В эту же неделю мы оперативно открыли подразделения интернет-магазина в городах Ангарск, Братск и Шелехов. Таким образом, за одну неделю сектор online-продаж в ГК «Слата» вырос до 5 торговых точек, готовых обрабатывать до 400 заказов ежедневно, а уровень товарооборота за апрель вырос в 3 раза по сравнению с февралем и в 2 раза в сравнении с мартом 2020 года, – рассказал директор IT департамента ГК «Слата» Константин Хлебас.

Пандемия пройдёт, привычки останутся

Если в марте месяце в супермаркетах активно закупались товарами длительного хранения, то в интернет-покупках, в последующий период, покупатели оформляли заказ на fresh-продукцию, например, фрукты и овощи, молоко и молочные продукты, яйцо и полуфабрикаты, кондитерские изделия и бакалея.

– Предложение – за самым свежим в интернет-магазин «Слата» – мы хотим продолжить, так как в период самоизоляции сформировался пул покупателей, которым стало удобно совершать покупки, не выходя из дома, – сообщили в компании. – В настоящее время в интернет-магазине уже доступны специальные акции, в скором времени появятся предложения от местных фермерских производств.

Сайт обновили, мобильное приложение готовится к запуску

Большой скачок в интернет-заказах сказался на оперативности работы сайта, произошедшие сбои, к сожалению, почувствовали покупатели. Но компания быстро нашла решение и на сегодня приоритетная задача – улучшение качества сервиса и обслуживания покупателей. Сайт магазина уже прошел этапы трансформации, в скором времени ожидается и запуск мобильного приложения.

– В первую очередь мы должны помочь нашему покупателю совершить покупку быстро, удобно и получить его в короткий срок, поэтому сейчас мы обновляем сайт, создаем современный и понятный интерфейс для наших пользователей, – рассказала директор интернет-магазина «Слата» Людмила Майдурова. – Так, в июле месяце, на сайте появится много нового, например, отслеживание заказа или формирование списка избранных покупок, личный кабинет для покупателей с возможностью повтора заказа. Ассортимент интернет-магазина состоит из 3000 позиций – это наиболее востребованные товары. Мы планируем расширять матрицу и вводить в нее специальные предложения и товары от местных производителей.

Сроки доставки сократили до двух часов

Увеличение сроков доставки заказов – еще один вызов для каждого представителя продуктового ритейла в этот период. Необходимо было в считанные дни справиться с резко выросшей нагрузкой, что было крайне трудно, но в дальнейшем эти процессы были отлажены, рассказали в «Слате».

– На сегодня доставка осуществляется в течение 1-2 часов в черте города и за город на условиях, обозначенных на сайте в разделе «О службе доставки», – пояснили специалисты компании. – Такого результата удалось добиться с помощью отказа от бумажных носителей и внедрения системы ТСД для осуществления сбора заказов, на этот процесс уходит от 8 до 15 минут. С наступлением дачного сезона отмечается рост количества интернет-заказов за город. Для того чтобы узнать, есть ли ваш участок в зоне доставки и будет ли она бесплатна, можно ознакомиться на сайте в разделе «О службе доставки».

Справка

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – один из лидеров рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.