ГИБДД проверит водителей Иркутской области на трезвости

В период с 11 по 13 июня сотрудники ГИБДД проведут в Иркутской области сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление нетрезвых водителей, сообщают ГУ МВД области.

Только в Иркутском районе будут нести службу 50 экипажей ДПС, всего же в области будет задействовано в проведении мероприятия около 200 экипажей.

За 5 месяцев текущего года на дорогах Приангарья произошло 152 дорожно-транспортных происшествия, в которых водители находились за рулем в состоянии опьянения или отказались проходить медицинское освидетельствование.

В данных происшествиях погибли 26 человек и 217 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками ГИБДД выявлено более 7800 водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержано более 1000 автомобилистов.