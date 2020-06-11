Схема движения на федеральной дороге «Вилюй» в Центральном районе Братска временно изменена

На участке км 222+481 трассы А-331 «Вилюй» дорожники приступают к капитальному ремонту 59-метровой водопропускной трубы, проложенной под проезжей частью, сообщают в Упрдор "Прибайкалье".
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Схема движения на федеральной дороге «Вилюй» в Центральном районе Братска временно изменена11 июня 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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