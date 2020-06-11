Схема движения на федеральной дороге «Вилюй» в Центральном районе Братска временно изменена

На время производства работ совместно с ГИБДД Братска составлена схема автомобильного движения. Транспортный поток, следующий по трассе «Вилюй» от улицы Крупской в направлении улицы Спасской на ремонтируемом участке переведут на встречную полосу.

По ней движение будет организовано в обе стороны. Здесь установлены временные дорожные знаки с ограничением скоростного режима до 40 км/ч. Срок окончания работ по контракту – середина ноября 2020 года.