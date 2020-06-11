С 11 июня по 1 июля движение по улице Румянцева в Иркутске будет ограничено

Проезд заблокируют с 08:00 11 июня до 21:00 1 июля 2020 года в районе дома № 31 по улице Румянцева в направлении движения от улицы 4-ая Железнодорожная до улицы 3-ая Железнодорожная, сообщают в пресс-службе компании "Иркутскэнерго".
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С 11 июня по 1 июля движение по улице Румянцева в Иркутске будет ограничено11 июня 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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