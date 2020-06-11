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Сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка

11 июня 2020


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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