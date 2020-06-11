Сервис 2ГИС стал частью экосистемы Сбербанка

Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли 2ГИС — ведущей российской компании в сфере разработки цифровых карт и справочников городов, сообщают в сервисе.

По итогам сделки, в которой также участвует ООО «О2О Холдинг» (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта), доля Сбербанка составит 72%, доля О2О — 3%, основатели и менеджмент сохранят за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 млрд руб.

В совет директоров компании войдут представители Сбербанка и основателей сервиса. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2020 года.

Сбербанк и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес:

Платформа позволит пользователям не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта(каршеринг, велосипеды, самокаты и т.д.), заказывать и оплачивать его;

2ГИС планирует стать маркетплейсом не только для крупных компаний, но и локальных бизнесов, не имеющих присутствия или недостаточно представленных в онлайн-пространстве, обеспечив им доступ к огромной аудитории и открыв новые возможности для развития бизнеса — продавать товары онлайн и доставлять их потребителям, обеспечить удобную коммуникацию с клиентами и партнерами, а также управлять позиционированием в медиа;

Компания будет развивать удобные инструменты для разработчиков, желающих создавать лучший опыт локального поиска, картографии и навигации в цифровых продуктах.

Наличие собственной картографической платформы позволит компаниям экосистемы Сбербанка создавать уникальные продукты и сервисы, обеспечивая лучший клиентский опыт. Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как: Сберлогистика, Сбермаркет, Ситимобил, Delivery Club, SberFood, Самокат и другие. Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.