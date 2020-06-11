Более половины россиян ожидали отмены режима самоизоляции именно в июне

По результатам опроса, проведенного РГС Банком в мае, большинство россиян спрогнозировали, что режим самоизоляции снимут уже в июне. Об этом заявили 52% респондентов.

У 20% россиян ожидания не оправдались - они надеялись, что карантинные ограничения снимут еще в мае, как и у 13% «пессимистов», которые наоборот предполагали, что дома придется сидеть все лето. Только 9% соотечественников отметили, что, по их мнению, вирус будет теперь возвращаться волнами, как и режим самоизоляции.

Всего 6% опрошенных россиян посчитали, что на самом деле никакой эпидемии нет, а все эти ограничения – спланированное решение заинтересованных лиц.

Стоит отметить, что точнее всего в своих прогнозах оказались респонденты в возрасте от 18 до 30 лет - 57% молодых людей ожидали снятия ограничений в июне по сравнению с 45% среди респондентов в возрасте старше 55 лет. При этом среди женщин доля тех, кто «угадал» месяц отмены карантина оказало больше – 54% среди женской аудитории против 50% среди мужской.

Интересен также тот факт, что респонденты старшего поколения в возрасте от 55 лет больше, чем другие возрастные категории, склонны считать, что коронавирус и режим самоизоляции станет сезонным. Оправдаются ли их ожидания, покажет время. В разбивке по регионам результаты опроса продемонстрировали практически те же результаты, что и в целом по России.

Примечательно, что жители Москвы больше всех надеялись, что режим самоизоляции все-таки отменят еще до конца мая – так ответили треть (32%) респондентов из столицы. Наиболее реалистично оказались настроены жители Нижнего Новгорода (ожидали отмену режима самоизоляции в июне 62% нижегородцев), Санкт-Петербурга (56%) и Екатеринбурга (56%). В Ростове-на-Дону оказался выше всех процент жителей, которые и вовсе не верят в эпидемию, - ответ, что «коронавируса нет», дали 13% ростовчан.

Кстати, большинство опрошенных были в целом согласны с установленными ранее ограничениями (77%).

Из них дополнительно отметили, что ограничений должно было быть больше, 20% россиян, меньше – 24%. Не согласны с тем, что введение самоизоляции было в принципе необходимо, оказались 13% опрошенных. Молодые люди чаще считали, что ограничения должны быть расширены (27%), в то время как респонденты старше 45 лет чаще выступали за