«Санкции нам помогают». Сергей Прокопьев, «ПК Спирит», об экспорте, конкуренции и работе в условиях пандемии

Иркутская компания «Спирит» производит уникальное оборудование, которое позволяет добывать из золотоносной руды мельчайшие частицы драгоценного металла – обычная техника их не «видит» и потому отправляет в технические отходы. Сегодня такое оборудование широко востребовано не только в России, но и за рубежом, поскольку позволяет добывающим компаниям повышать производительность и финансовые показатели. В 2020 году «Спирит» стал победителем первого регионального конкурса «Экспортер года Иркутской области» в сфере услуг. «Участие в конкурсе – это статус, имидж, и возможность познакомиться с опытом коллег», – говорит Сергей Прокопьев, основатель и председатель совета директоров ООО «ПК Спирит». О том, где его компания «добывает» кадры, и почему она не заключает контрактов с Китаем, он рассказал порталу SIA.RU.

Конкурс "Экспортер года".

Фото: Андрей Федоров

«Наше оборудование позволяет из руд и песков извлечь ценные компоненты»

ООО «ПК Спирит» хорошо знают на рынке – более 20 лет компания успешно сотрудничает с крупными российскими и зарубежными горно- и золотодобывающими предприятиями, железорудными ГОКами, помогая им эффективно добывать из недр Земли полезные ископаемые. «Техника на месторождениях мелкие частицы не видит, поэтому те попадают вместе с грунтом в технические отходы», – рассказывает Сергей Прокопьев. По словам ученых, на старых отвалах месторождений Иркутской области лежит около пятисот тонн драгметалла.

– Мы разрабатываем такое обогатительное оборудование, которое позволяет из руд и песков извлечь ценные компоненты: это может быть золото, железо, вольфрам, олово и другие драгметаллы. По сути, мы работаем под ключ: к нам приходит проба, мы изучаем ее вещественный, минералогический состав, на основе этих данных разрабатываем технологию обогащения сырья. Затем составляем регламент предприятия, частично изготавливаем оборудование, зачастую помогаем его монтировать, запускать в эксплуатацию, а также осуществляем технологическое сопровождение.

«Нам приходится конкурировать с крупными компаниями из Австралии и ЮАР»

Основной вид продукции компании – винтовые сепараторы. От аналогов их отличает простота конструкции, наглядность процесса обогащения, отсутствие движущихся и вращающихся частей, но главное их достоинство – высокие технологические показатели. Секрет – в форме желоба и расстоянии между витками: с их помощью от золотоносного песка получается отделить самые мелкие частицы металла.

– Всего три фирмы в мире выпускают подобное оборудование. Мы доминируем на постсоветском пространстве, нам приходится бороться с крупными компаниями из Австралии и ЮАР, но мы конкурентоспособны, качество у нас высокое. Кстати, санкции нам помогают. К тому же сейчас у нас появилось дополнительное преимущество за счёт курса доллара.

Сергей Прокопьев, основатель и председатель совета директоров ООО «ПК Спирит».

Конкурс "Экспортер года".

Фото: Андрей Федоров

«Фактор успеха – кадры»

Ключевым фактором успеха компании Сергей Прокопьев называет своих сотрудников, которых он «отлавливает» среди третьекурсников иркутских вузов.

– Фактор успеха – в первую очередь, конечно, кадры. У нас очень молодой коллектив. Если взять научно-технологическую часть компании, там ребята, которые только два-три года назад закончили вуз, а они уже ведут самостоятельные темы. Это наши иркутяне, мы берем их с третьего курса вуза, и учим на практике. Очень плотно работаем с политехом, госуниверситетом. Там много хороших, толковых ребят, только их нужно вовремя «отловить» и направить в нужное русло.

«Лаборатория завалена заказами»

ПК «Спирит» вышел на зарубежный рынок десять лет назад, но особенно активно ведет экспортную деятельность в последние годы: очень много заявок поступает из Казахстана, Украины, Африки, сложились тесные рабочие контакты с Монголией. А с Китаем – нет. Сергей Прокопьев считает, что выходить на рынок этой страны нужно очень аккуратно, потому что там могут «моментально подхватить идею и переделать так, что и концов не найдешь».

– Сейчас сложилась такая ситуация, когда в странах на постсоветском пространстве прикладная наука просто рухнула. Услуги, которые мы оказываем в области научных исследований, производства, – там просто некому делать. В частности, в Казахстане такая ситуация. Они хотят сотрудничать с нами и по добыче железа, и хрома, и золота, и вольфрама. Перспективы у нас большие, часть работ мы даже не успеваем делать, лаборатория завалена заказами.

Сергей Прокопьев, основатель и председатель совета директоров ООО «ПК Спирит».

Конкурс "Экспортер года".

Фото: Андрей Федоров

«В ближайшие два-три года нас ждет резкий рост»

По словам Сергея Прокопьева, нельзя сказать, что экспорт в пандемию коронавируса помогает смягчить кризисные моменты. Наоборот, одна из крупнейших компаний Казахстана оказалась на карантине, и два месяца работы «выпали» из графика. Сейчас взаимодействие начинает восстанавливаться, и проекты скоро вернутся, уверен он.

– Экспортное направление растет. На сегодняшний день оно составляет около 20% в нашей выручке, но в ближайшие два-три года, думаю, будет резкий рост – в Казахстане и Украине намечается модернизация обогатительных производств, ГОКов, поэтому наша продукция и работа будут востребованы.