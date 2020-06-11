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В Усолье-Сибирском ликвидируют последствия выбросов канализационно-очистных сооружений

11 июня 2020

В Усолье-Сибирском в районе промливневого коллектора №1 с территории канализационно-очистных сооружений (КОС) произошёл выброс органического вещества с попаданием в реку Ангару, сообщают в областной администрации.

По предварительным данным, это иловые остатки, их состав и объем уточняется. Информацию сообщил исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов, который сейчас находится на месте происшествия. 

- Здесь также в настоящее время работают сотрудники природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС и администрации города. Выясняется причина выброса. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализ. Ведутся работы по ликвидации разлива, на место прибыла тяжелая техника. Угрозы здоровью населения нет, ситуация находится под контролем, - рассказал Теймур Магомедов. 

Предварительная причина происшествия – прорыв дамбы, ограждающей старые иловые карты КОС Усолье-Сибирского. 

- Городской водозабор находится выше по течению. Сейчас в населенных пунктах, расположенных ниже по Ангаре, проводятся превентивные меры по контролю за качеством питьевой воды и дополнительному ее обеззараживанию, - пояснил и.о. зампреда областного Правительства. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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