Каждый пятый житель России больше 2 лет не был в отпуске

Сервис Работа.ру выяснил, что большинство респондентов (43%) отметили, что не уходили в отпуск более полугода. За последние шесть месяцев успели отдохнуть 21% опрошенных. Каждый пятый житель России указал, что уже более двух лет не уходил в отпуск, а более года не отдыхали 16% опрошенных.

При этом абсолютное большинство респондентов (64%) отметили, что готовы работать без отпуска не более года. До двух лет, не отдыхая, смогут трудиться 20% опрошенных, а 16% жителей России смогут отказаться от отпуска более, чем на два года.