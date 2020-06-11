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Каждый пятый житель России больше 2 лет не был в отпуске

11 июня 2020

Сервис Работа.ру выяснил, что большинство респондентов (43%) отметили, что не уходили в отпуск более полугода. За последние шесть месяцев успели отдохнуть 21% опрошенных. Каждый пятый житель России указал, что уже более двух лет не уходил в отпуск, а более года не отдыхали 16% опрошенных. 

При этом абсолютное большинство респондентов (64%) отметили, что готовы работать без отпуска не более года. До двух лет,  не отдыхая, смогут трудиться 20% опрошенных, а 16% жителей России смогут отказаться от отпуска более, чем на два года.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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