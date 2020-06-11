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113 человек в Иркутске заболели коронавирусом 11 июня

11 июня 2020

На 11 июня в Иркутской области зафиксированы–214, из них почти половина (113) – в Иркутске. На втором месте традиционно – Усть-Кут, где находится второй очаг по численности заболевших в регионе, там продолжают выявлять случаи заражения среди вахтовиков, за последние сутки – 63 заболевших, всего – 802.

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Сегодня зарегистрирована еще одна смерть, в общей сложности скончались 36 человек: 17  от COVID-19, 19 (+1) от заболеваний, не связанных с вирусом.

В соседнем Красноярском крае –5 981 заболевших (+190), в Бурятии – 2 020 (+64).

В топ-5 городов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией входят:

  • Иркутск – 1547
  • Усть-Кут – 802
  • Иркутский район – 340
  • Бодайбо – 324
  • Братск – 158.

Всего в регионе выявлены 3 719 случаев коронавируса, суточные темпы прироста находятся на высоком уровне – 5,0 -7,3%. Пока ситуацию с инфекцией в регионе не удается стабилизировать.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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