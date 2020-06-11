Wildberries расширит ассортимент цифровых товаров в 20 раз до конца года

В настоящий момент покупателям предлагается свыше 1200 цифровых товаров на Wildberries: аудиокниги, детские сказки, фитнес-тренировки, цифровые аудиоучебники, обучающие курсы, видеолекции, путеводители по музеям и многое другое. Доступ к цифровому контенту будет открыт у пользователей во всем мире, сообщает ритейлер.

Акционные товары доступны всего за 1 рубль. За эту символическую цену предлагаются свыше 60 наименований аудиокниги и классические произведения.

Как отмечают в компании, интерес к цифровому контенту в ближайшее время будет активно расти.

«В период пандемии мы отмечали возросший интерес к цифровым товарам: в условиях самоизоляции россияне продолжали искать возможности для занятий спортом, обучения, в том числе и своих детей, досуга и времяпрепровождения. Цифровой контент предоставил возможность заниматься полезными и любимыми делами вне зависимости от того, где находится человек», – прокомментировали в пресс-службе Wildberries.

В дальнейших планах Wildberries – активное развитие раздела: к концу года компания планирует расширить ассортимент цифровых товаров в 20 раз. Здесь появятся новые онлайн-тренировки, образовательные курсы и лекции, страховые и юридические услуги, книги в электронном формате, аудиокниги, программное обеспечение и многое другое.

Как надеются в компании, появление нового направления сможет оказать поддержку пострадавшим из-за пандемии отраслям экономики страны: негосударственного образования, физкультурно – оздоровительной деятельности, спорта, культуры, досуга, развлечений. Этому будут способствовать широкая аудитория Wildberries, насчитывающая 30 млн клиентов, и растущий интерес россиян к легальному цифровому контенту. Размещение цифрового контента возможно не только издательствами, но и индивидуальными предпринимателями и самозанятыми.