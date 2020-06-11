Горячая линия по выплатам на детей в Иркутской области продолжит работу в праздничные дни

В министерстве соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области принято решение не останавливать на выходные дни работу горячей линии по вопросам назначения и выплаты ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, сообщают в областной администрации.

12, 13 и 14 июня вопросы от жителей региона будут приниматься по прежнему расписанию: с 9:00 до 18:00. Номер для звонков: 8 (914) 871-23-11. Так же продолжат работу в праздничные дни и телефоны горячих линий в управлениях социальной защиты населения по месту жительства.

Кроме этого, на главной странице сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области создана активная вкладка «Вниманию граждан! Проверка статуса заявления на назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

Проверить статус заявления граждане смогут, введя номер СНИЛС заявителя.

Перечисление денежных пособий началось 1 июня. В 2020 году такие денежные выплаты предусмотрены для 70-ти тысяч детей Иркутской области. Размер пособия на 1 ребенка - 5979 рублей.