Факторинг Райффайзенбанка получил наивысшую оценку от Markswebb по доступности в цифровых каналах

Доступность факторинга Райффайзенбанка в цифровых каналах признана лучшей среди банков-участников исследования «Digital Corporate Banking Rank 2020» консалтингового агентства Markswebb, сообщают в банке.

Агентство анализировало качество цифрового банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов. Дистанционные сервисы по работе с услугами факторинга оценивались в блоке «привлечение финансирования».

«Чуть больше половины банков-участников предлагают клиентам отдельный личный кабинет факторинга, однако лишь у одного из них реализован бесшовный переход в такой кабинет из основного интернет-банка (Райффайзенбанк – единый логин и пароль на все сервисы)», - говорится в отчете Markswebb.

«Факторинг в Райффайзенбанке – это современный, простой и быстрый способ получения финансирования при расчетах с контрагентами. Мы уделяем большое внимание удобству и простоте, поэтому мы в непрерывном режиме модернизуем сервисы. Одним из наших приоритетов было провести бесшовную интеграцию при переходе клиента из нашего интернет банка «Райффайзен Бизнес Онлайн» в платформу «Райффайзен Факторинг Онлайн». Это позволяет экономить время и пользоваться едиными данными для входа в оба приложения», - прокомментировал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.