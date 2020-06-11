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Факторинг Райффайзенбанка получил наивысшую оценку от Markswebb по доступности в цифровых каналах

11 июня 2020

Доступность факторинга Райффайзенбанка в цифровых каналах признана лучшей среди банков-участников исследования «Digital Corporate Banking Rank 2020» консалтингового агентства Markswebb, сообщают в банке. 

Агентство анализировало качество цифрового банковского обслуживания крупных корпоративных клиентов. Дистанционные сервисы по работе с услугами факторинга оценивались в блоке «привлечение финансирования». 

«Чуть больше половины банков-участников предлагают клиентам отдельный личный кабинет факторинга, однако лишь у одного из них реализован бесшовный переход в такой кабинет из основного интернет-банка (Райффайзенбанк – единый логин и пароль на все сервисы)», - говорится в отчете Markswebb. 

«Факторинг в Райффайзенбанке – это современный, простой и быстрый способ получения финансирования при расчетах с контрагентами. Мы уделяем большое внимание удобству и простоте, поэтому мы в непрерывном режиме модернизуем сервисы. Одним из наших приоритетов было провести бесшовную интеграцию при переходе клиента из нашего интернет банка «Райффайзен Бизнес Онлайн» в платформу «Райффайзен Факторинг Онлайн». Это позволяет экономить время и пользоваться едиными данными для входа в оба приложения», - прокомментировал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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