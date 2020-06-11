В Иркутске планируют модернизировать общественное пространство возле ИРНИТУ

На заседании посвященному празднованию 90-летия вуза из ключевых тем стала концепция пространственного развития кампуса ИРНИТУ и прилегающих территорий, сообщают в областной администрации.

Есть предложение построить около политеха школу, детский сад, общежитие, здание для технопарка и бизнес-инкубатора, благоустроить левый берег Ангары. Там по плану должны появиться набережная и пешеходный мост через реку.

- Планы вполне осуществимые. Предлагаю профильным министерствам совместно с администрацией города Иркутска проработать этот вопрос, провести онлайн голосование среди жителей, - отметил глава региона.

Также поступило предложение сделать политех площадкой для развития студенческого спорта региона, в частности, организовать там базовый студенческий клуб по хоккею с мячом. Игорь Кобзев его поддержал.