Сбербанк примет участие в Семейном финансовом фестивале

Эксперты Сбербанка расскажут о финансовой грамотности в цифровой среде на Семейном финансовом фестивале, который пройдет 13–14 июня в режиме онлайн.

Эксперты Сбербанка расскажут о том, как противодействовать мошенникам, которые используют цифровые технологии и методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к конфиденциальной финансовой информации граждан.

Специалисты банка расскажут, как распознать злоумышленника по телефону, отличить мошенническую СМС от настоящей, защитить себя и свои сбережения от преступников.

Прямые эфиры экспертов Сбербанка в рамках фестиваля:

13 июня, 13:00 — «Безопасное обращение с персональными данными в условиях пандемии»;

14 июня, 11:00 — «Что нужно знать, чтобы уберечь свои деньги от мошенников?».

Онлайн-трансляции выступлений будут доступны на сайте фестиваля.

Участвуя в подобных мероприятиях, банк вносит свой вклад в реализацию Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, которая утверждена Правительством РФ. Ее цель — повышение уровня финансовых компетенций российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам.

Семейный финансовый фестиваль проходит в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Всего запланировано провести свыше 50 мероприятий с участием более 80 спикеров.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль состоится в онлайн-формате на платформе www.familymoneyfest.ru. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте.