В 2020 году в Приангарье в рамках нацпроектов планируется ввести 32 социальных объекта

Всего в 2020 году в регионе в рамках национальных проектов планируется ввести в эксплуатацию или приобрести 32 социальных объекта. Это три школы, 12 детских садов, три дома культуры, два объекта водоснабжения, шесть ФАПов, жилой комплекс специального дома-интерната, пять спортивных сооружений.

- Органы местного самоуправления предоставили информацию о своих потребностях в объектах образования, культуры и спорта на ближайшие годы. В перечне - 585 социальных объектов, цифра внушительная, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - Предлагаю рассмотреть возможность применения типовых проектных решений. Это позволит существенно ускорить строительство.

Напомним, что во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» разработано 12 национальных проектов, состоящих из 67 федеральных проектов. В Иркутской области разработаны и реализуются региональные составляющие в отношении 52 федеральных проектов из 67. В 2020 году область приступает к реализации новых задач. В частности, предусмотрено федеральное финансирование на реализацию нацпроектов «Цифровая экономика» и «Производительность труда и поддержка занятости». Также область в 2020 году планирует войти в проекты «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».